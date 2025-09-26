$!Tras acuerdos con autoridades, pobladores retiran bloqueo en sierra de Rosario

EL ROSARIO._ Tras poco más de ocho días del plantón realizado por comunidades en la sierra del municipio, el Director de Seguridad Pública Martín Roberto Curiel Ceballos, dio a conocer que tras acuerdo con las autoridades de atender sus necesidades se retiró el bloqueo.
La protesta la iniciaron pobladores el pasado 16 de septiembre en demanda de que se atienden necesidades como alimento, médicos, maestros, transporte y una base militar al sufrir los estragos de la ola de violencia que se ha focalizado en la sierra del municipio.
“Ya, ya se retiró, ya tienen aproximadamente creo unos dos tres días ya llegaron a un acuerdo con los pobladores sobre los temas que estaban requiriendo, como los doctores, maestros”, dijo.
Afirmó que en cumplimiento a esos acuerdos se ha dado el apoyo para que los maestros acudan a las comunidades.
“Ha estado tranquilo Rosario, igual la zona serrana ya con el tema del cierre de caminos ya se abrió ya se platicó se llegó a un acuerdo con los pobladores, y van a estar continuando ahí apoyando”.
El titular de Seguridad Pública indicó que tiene conocimiento de que este viernes 26 de septiembre acudiría la Secretaria de Bienestar María Inés Pérez Corral a La Rastra.
Con relación al transporte, precisó que se habilitó una ruta que permita a los vecinos descender a la cabecera para cubrir sus necesidades como lo es adquirir mandado o realizar trámites.
“Es una ruta que se implementó ahí en la zona serrana, por ejemplo un lunes va a estar en La Rastra, el martes va a bajar a Maloya”, concluyó.