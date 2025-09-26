$!Tras acuerdos con autoridades, pobladores retiran bloqueo en sierra de Rosario

EL ROSARIO._ Tras poco más de ocho días del plantón realizado por comunidades en la sierra del municipio, el Director de Seguridad Pública Martín Roberto Curiel Ceballos, dio a conocer que tras acuerdo con las autoridades de atender sus necesidades se retiró el bloqueo.

La protesta la iniciaron pobladores el pasado 16 de septiembre en demanda de que se atienden necesidades como alimento, médicos, maestros, transporte y una base militar al sufrir los estragos de la ola de violencia que se ha focalizado en la sierra del municipio.

“Ya, ya se retiró, ya tienen aproximadamente creo unos dos tres días ya llegaron a un acuerdo con los pobladores sobre los temas que estaban requiriendo, como los doctores, maestros”, dijo.