Tras alarma por bloqueos, Escuinapa intenta regresar a la normalidad

Las calles se han visto con más actividad después de los hechos de violencia registrados el lunes
Carolina Tiznado |
26/08/2025 14:22
ESCUINAPA._ Los escuinapenses intentan retomar su rutina después de un día de bloqueos en el municipio.

Los comercios están abiertos, mientras la gente busca transitar buscando lo que requiere.

La presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional es visible en el Centro de la ciudad, pese a ello no existe una confianza total en que haya calma.

”La gente de las comunidades no está viniendo y eso sí nos perjudica porque es quien compra más, hay miedo”, dijo un comerciante de verduras.

Para ellos es visible que la gente de comunidades no vino, por miedo a quedarse varados como ocurrió este lunes, en qué salieron hasta las 17 horas que hubo “corridas” para trasladarse a comunidades del valle y del sur.

”Sí están saliendo a las comunidades los camiones, a nosotros se nos hace normal”, dijo uno de los camioneros.

El ruido volvió después de un lunes en el que el centro de la ciudad parecía desértico, hay bullicio, después de que el miedo de la “guerra” que se libra desde hace 11 meses en el Estado, parecía que este lunes había llegado a la ciudad.

