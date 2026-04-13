Tras cuatro días se restablece servicio de energía en comunidades de la sierra de Rosario

ROSARIO._ Luego de cuatro días de permanecer sin energía eléctrica varias comunidades en la sierra del municipio que se restableció el servicio, informaron vecinos.

Las familias expusieron su agradecimiento ya que se indicó su principal preocupación era el exponer a adultos mayores y niños, además de los alimentos, estos últimos ya que se tienen dificultades para acceder a ellos por la ola de violencia que se ha presentado en la región.

“Gracias a Dios ya hay luz, la verdad ya era necesario”, manifestó una fuente tras reportar el regreso del servicio.

De acuerdo a lo dado a conocer a Noroeste, fueron alrededor de 15 poblados de la parte alta del municipio, desde Matatán hasta la sindicatura de La Rastra.

El desperfecto inició el pasado jueves 9 de abril a las 16:30 horas, y el suministro se dio este lunes 13 de abril, aproximadamente a las 18:00 horas.

Entre las comunidades, afectadas se mencionó a Matatán, Potreros de los Laureles, Guamuchiltita, Las Canoas, Santa María, Charco Hondo, Palmarito, La Rastra, Maloya, Corral de Piedra, Jalpa, Plomosas, Colombia, La Cebollita, El Yano de la Palma.