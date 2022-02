Tras denuncia, aseguran que inspectores de Vialidad acusados por extorsión triplicaron la ‘cuota’

ESCUINAPA. _ Aunque el director de Vialidad y Transportes del Estado, Miguel Loaiza Beltrán, aseguró que los inspectores acusados por presunta extorsión habían sido suspendidos de sus labores, éstos continúan en la labor y aumentaron el cobro de cuotas, denunciaron productores del Valle.

“Ahora (lunes) estaban en la Isla del Bosque, es mentira que estén suspendidos, eso sí, se fueron contra los de las camionetas que creen que los denunciaron y desde la semana pasada ya no quieren 500 pesos, sino 1 mil 500”, señaló un productor que avaló el dicho de los jornaleros.

Después de la nota que se publicó en medios de comunicación la semana pasada, el coordinador de Inspectores, Rosalío Moreno Santos, junto con otros de los que ya no dijeron nombres, empezó a quitar licencias e infraccionar porque consideran que son quienes hicieron las denuncias.

“Los jornaleros ya mejor se fueron, tienen miedo, las hortalizas no valen y el corte pues no les sale, entre lo que tienen que pagar a los Inspectores, la renta, ya no les reditúa, nos vamos a quedar con lo poco que hay de siembras”, dijo otro de los productores.

Señalaron que es falso que los inspectores estén suspendidos, pues éstos continúan en sus labores con el cobro a discreción, pero aumentado.

“Son ching... no tienen llena, imagínese que hay como 400 camionetas, de a 500 pesos que le quiten a cada uno por semana, ¿cuánto no se llevan a la bolsa? Es una minita de oro para los que no trabajan, a gusto ganan el dinero, a diferencias de los que nos andamos matando en el corte, con el sol en el lomo”, dijo un jornalero.

ESTÁN SUSPENDIDOS Y EN ESPERA DE LO QUE ARROJE LA INVESTIGACIÓN: CONTRERAS PALOMARES

El delegado de Vialidad y Transporte en el municipio, Pablo Contreras Palomares, manifestó que el viernes sí laboraron los inspectores de Vialidad que han sido acusados por jornaleros de extorsión, pero hoy lunes solo se presentaron a firmar lo de su quincena.

“El viernes sí trabajaron, yo mismo los acompañé en un operativo, se hicieron alrededor de 10 infracciones, hoy estábamos en espera de instrucciones, la investigación sigue, ellos vinieron hoy solamente por lo de la quincena, por eso estaban aquí”, dijo ante la presencia en la dependencia de los inspectores.

Manifestó que la investigación tiene su curso y en unos días más vendrá personal de Culiacán a hacer algunas revisiones, pero se están atendiendo todas las medidas para esclarecer la denuncia.