$!Tras días nublados, se registra fuerte lluvia en Escuinapa

ESCUINAPA._ Lluvias con viento y actividad eléctrica se presentan en el municipio durante la noche de este miércoles.
La lluvia que desde el martes, en que las temperaturas llegaron a los 36 grados con sensación térmica de 44 grados, solo había amenazado con darse pero solo se estaban presentando cielos nublados.
Este miércoles la temperatura descendió un poco y la sensación térmica se sentía en 34 grados, con menor humedad ambiental y con nublados.
Aunque durante el mediodía había truenos y nublados ligeros, no fue sino hasta alrededor de las 18:40 horas que empezó una ligera llovizna y después de las 19:00 horas se intensificó, con rachas de viento y actividad eléctrica.
Alrededor de las 19:20 se reportó un apagón de energía eléctrica.