El Sur
|
Clima

Tras días nublados, se registra fuerte lluvia en Escuinapa

Lluvias con viento y actividad eléctrica, que ya provocó un apagón, se presentan en gran parte de la ciudad
Carolina Tiznado |
13/08/2025 19:30
13/08/2025 19:30

ESCUINAPA._ Lluvias con viento y actividad eléctrica se presentan en el municipio durante la noche de este miércoles.

La lluvia que desde el martes, en que las temperaturas llegaron a los 36 grados con sensación térmica de 44 grados, solo había amenazado con darse pero solo se estaban presentando cielos nublados.

  • $!Tras días nublados, se registra fuerte lluvia en Escuinapa
  • $!Tras días nublados, se registra fuerte lluvia en Escuinapa

Este miércoles la temperatura descendió un poco y la sensación térmica se sentía en 34 grados, con menor humedad ambiental y con nublados.

Aunque durante el mediodía había truenos y nublados ligeros, no fue sino hasta alrededor de las 18:40 horas que empezó una ligera llovizna y después de las 19:00 horas se intensificó, con rachas de viento y actividad eléctrica.

Alrededor de las 19:20 se reportó un apagón de energía eléctrica.

#Clima
#Apagones
#Lluvia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube