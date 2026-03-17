Tras el rescate de un hombre en Las Cabras por bañistas, PC Escuinapa exhorta a no introducirse al mar

ESCUINAPA._ Tras el rescate de un hombre después de introducirse al mar en estado de ebriedad, en la playa Las Cabras, y de ser rescatado por bañistas ante la ausencia de salvavidas, Protección Civil exhorta a no introducirse al agua por mar de fondo.

El hombre rescatado fue identificado como Marcial “N” de 37 años de edad, y el hecho movilizó a las autoridades y fue trasladado a recibir atención médica debido a que ingirió mucha agua, precisó el coordinador operativo de Protección Civil, Érik Quintanilla Morales.

Indicó que debido a que están en preparación, aún no acuden a playa para estar dando atención a la población, pero el hecho ocurrido el domingo, los obliga a tener personal en el lugar como medida preventiva.

“Los salvavidas nos encontramos en entrenamiento todos estos días para la semana santa pero a partir de este día sábado estaremos presente en playa las Cabras, recordarle a la gente que está persona, comentan sus acompañantes que tenía dos días bebiendo”, dijo.

“La persona no llevaba ropa adecuada y aunque la gente le llamaba a qué no se introdujera lo hizo, lamentablemente”, precisó.

El coordinador operativo indicó que desde hace unos días se tiene en las costas el fenómeno de mar de fondo, por lo que el oleaje es alto y riesgoso, por lo que la gente debe evitar introducirse al mar.

“Van a estar los salvavidas, pero el mar está muy bravo... A veces se pide ese tipo de apoyo (Seguridad Pública) cuándo la gente no quiere entender esa situación”, dijo.

Quintanilla Morales indicó que estarán colocando banderas en playa para alertar del peligro y que la gente evite introducirse al mar.