Tras eliminar Patronato, organizarán Fiestas del Mar de las Cabras en Escuinapa con comité municipal

ESCUINAPA._ Después de derogar el Patronato del Mar de las Cabras, se empezará a trabajar las Fiestas del Mar de las Cabras con un comité conformado por funcionarios públicos, informó el Tesorero del Ayuntamiento de Escuinapa, Trinidad Ibarra Martínez.

“Lo primero era atender una observación de la Auditoría Superior del Estado, a través de derogar unos decretos 2008, 2010 y, 2017”, señaló.

Indicó que el Cabildo decidió eliminar esos decretos, dado que el Ayuntamiento funciona con recursos que salen de las arcas municipales y en lugar de ello será un comité con el que se trabajará.

Las Fiestas del Mar de las Cabras deben empezar a organizarse a partir de ya, dado que se necesita avanzar en este festejo tradicional a realizarse en mayo.

Ibarra Martínez informó que en el presupuesto para este año se le asignaron a las fiestas alrededor de 2 millones de pesos, un recurso que sirve para iniciar los preparativos, para el material, palmas, en lo que se empieza a recaudar para seguir organizando.

“Ahorita lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar, checar presupuestos, ver qué se hace”, dijo.

El funcionario precisó que no saben cuánto es lo que se invierte en total en las Fiestas del Mar de las Cabras, pero siempre el Ayuntamiento tiene que empezar con una inversión.