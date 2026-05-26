$!Tras fiestas, prometen que esta semana queda limpieza de la Playa Las Cabras

“Se han levantando aproximadamente 50 toneladas de basura, se va a continuar con toda la limpieza de playa para concluir hasta el viernes, es cuando ya los juegos mecánicos se desmontan y queda toda la basura que queda abajo”, dijo.

ESCUINAPA._ El viernes podría quedar concluida la limpieza de la Playa las Cabras después de la festividad que concluyó este lunes 25 de mayo, informó el Director de Obras, Servicios Públicos y Ecología, Ramón Alcaraz Chávez.

Reconoció que la basura se convierte en un problema después de las fiestas, pero se está tratando de hacer limpieza total, que no quede lo de años anteriores y es en lo que se está trabajando.

Estiman que el viernes debe quedar limpio con los trabajos que ya se están realizando, de ser posible se contratará personal, de manera que la playa pueda quedar sin desechos, entre los que están algunos relacionados con el tema de baños.

“De ser posible se meterá más personal, digamos que queda (en las enramadas) y en los espacios que ocuparon, no tanto dentro sino fuera también hay mucha basura, que no juntamos”, dijo.

Alcaraz Chávez indicó que aunque se daba el servicio de recolección de basura a las enramadas, pues los visitantes que no tenían enramada o un espacio para quedarse, dejaban desechos sobre la arena, de lo que se consumía y es parte de lo que tienen que limpiar.