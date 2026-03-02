$!Tras hallazgo de nueva fosa en El Verde, Concordia, este lunes no se observó actividad en la zona

Después de que el domingo integrantes del Colectivo de Personas Buscadoras Por las Voces Sin Justicia localizaron un cuerpo humano en una nueva fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia, este lunes no se observó actividad en esa zona.
Como se informó en su momento, tras trabajos realizados desde el pasado jueves, el 1 de marzo integrantes de dicho colectivo localizaron un cadáver en lo que es la sexta fosa clandestina hallada en inmediaciones del poblado en mención y cerca del mediodía denunciaron públicamente que ninguna autoridad quería hacer la extracción del cuerpo.
Sin embargo, la tarde de ese mismo día personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado sí ingresó a dicho predio privado para realizar las diligencias de ley y hacer el levantamiento del cuerpo, que a bordo de una carroza de conocida funeraria fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Mazatlán, para la necropsia de ley y en espera de ser identificado y entregado a sus familiares.
El domingo afuera del predio se contaba con seguridad de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía de Investigación del Estado, así como presencia de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, mientras que en la brecha que comunica a ese terreno había vigilancia de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Concordia.
Aunque la tarde del mismo domingo se comentó que este lunes continuarían las labores de búsqueda de más cuerpos en ese lugar, este 2 de marzo no se vio presencia de ninguna persona en el sitio ni de elementos de alguna institución brindando seguridad afuera del predio.
Lo que sí se vio a personal del Ejército Mexicano transitando por la brecha que comunica hacia ese terreno y al predio donde el 0 de enero fueron localizadas otras cuatro fosas clandestinas donde fue hallado un cuerpo en cada una de ellas, ambas áreas al poniente de El Verde.
Fue cerca del mediodía cuando el personal militar a bordo de camionetas tipo pick up y una unidad Ocelot salió de esa brecha con rumbo al poblado de El Verde, ubicado a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.