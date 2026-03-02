$!Tras hallazgo de nueva fosa en El Verde, Concordia, este lunes no se observó actividad en la zona

Después de que el domingo integrantes del Colectivo de Personas Buscadoras Por las Voces Sin Justicia localizaron un cuerpo humano en una nueva fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia, este lunes no se observó actividad en esa zona.

Como se informó en su momento, tras trabajos realizados desde el pasado jueves, el 1 de marzo integrantes de dicho colectivo localizaron un cadáver en lo que es la sexta fosa clandestina hallada en inmediaciones del poblado en mención y cerca del mediodía denunciaron públicamente que ninguna autoridad quería hacer la extracción del cuerpo.

Sin embargo, la tarde de ese mismo día personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado sí ingresó a dicho predio privado para realizar las diligencias de ley y hacer el levantamiento del cuerpo, que a bordo de una carroza de conocida funeraria fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Mazatlán, para la necropsia de ley y en espera de ser identificado y entregado a sus familiares.