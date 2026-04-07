$!Tras intensa movilización de corporaciones y personal en la mina de Rosario, PC Nacional reitera que siguen los trabajos sin parar

ROSARIO._ Tras la intensa movilización de corporaciones y personal de rescate y auxilio en la mina Santa Fe, en Rosario, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, a través de las redes sociales, informó que la comunicación con las familias de los tres mineros se mantiene abierta y constante.
Velázquez Alzúa también dio a conocer los avances en las labores de recuperación de los tres mineros, reiterando que los trabajos continúan de manera permanente.
“En la mina Santa Fe en #Sinaloa, la comunicación con las familias se mantiene abierta y constante. La titular de la #CNPC, @laualzua, informa sobre los avances en las labores de recuperación de los tres mineros, reiterando que los trabajos continúan de manera permanente”, señala el comunicado en redes sociales.
Este comunicado va acompañado de un video de las reuniones que han realizado con los familiares de los tres mineros.
La Coordinadora Nacional de Protección Civil regresó muy a prisa la tarde de este martes a la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio del Rosario, horas después de manifestar que es probable que este día se encuentre a los tres trabajadores atrapados en este lugar.
Fue poco después de las 10:00 horas de este martes 7 de abril cuando declaró que durante las últimas horas se avanza de manera importante en la extracción de agua y jal en un vado que obstaculizaba el paso de los rescatistas para llegar a donde se cree que están al menos dos de los tres mineros atrapados.
Por ello dijo que es probable que la tarde de este martes se logre dar con ellos y rescatarlos, por lo que se tendrían buenas noticias.