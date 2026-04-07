$!Tras intensa movilización de corporaciones y personal en la mina de Rosario, PC Nacional reitera que siguen los trabajos sin parar

ROSARIO._ Tras la intensa movilización de corporaciones y personal de rescate y auxilio en la mina Santa Fe, en Rosario, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, a través de las redes sociales, informó que la comunicación con las familias de los tres mineros se mantiene abierta y constante.

Velázquez Alzúa también dio a conocer los avances en las labores de recuperación de los tres mineros, reiterando que los trabajos continúan de manera permanente.

“En la mina Santa Fe en #Sinaloa, la comunicación con las familias se mantiene abierta y constante. La titular de la #CNPC, @laualzua, informa sobre los avances en las labores de recuperación de los tres mineros, reiterando que los trabajos continúan de manera permanente”, señala el comunicado en redes sociales.