$!Tras la desconexión de un transformador, comercios del Centro se encuentran sin energía eléctrica, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Sin energía eléctrica se encuentran vecinos y comercios de calles del Centro ante la desconexión de un transformador que han reportado desde hace 25 días, señalaron.
El corte de energía se registró alrededor de las 17:45 horas, después de que la Comisión Federal de Electricidad fue expuesta en redes sociales debido a que desde hace semanas el transformador soltaba fuego y, pese a las denuncias, el problema no se resolvía.
“Vinieron a apagar apenas ahorita, nos dejaron sin luz, desde ayer(lunes) reportamos y apenas vinieron, ahora nos dicen que no tienen un transformador, mal con la empresa de clase mundial”, dijo Jesús Reynaga.
La noche del lunes el transformador tronó y empezó a arder, por lo que personal de Protección Civil lo apagó con extintores ante el riesgo de que algún domicilio resultara afectado por las llamas.
“Desde hace 25 días se hizo la petición, porque ese transformador ha dado mucho problema y nada más han andado vuelta y vuelta (CFE) y no han hecho nada, esperamos que no nos dejen toda la semana sin luz, porque no hay muchas veces en existencia o en bodega(transformador) pero son muchos días”, dijo Miguel Ángel Alapizco.
Son comercios que tuvieron que cerrar antes de la hora y toca esperar a que les resuelvan, lo que con tiempo se les aviso, señalaron.