$!Tras la desconexión de un transformador, comercios del Centro se encuentran sin energía eléctrica, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Sin energía eléctrica se encuentran vecinos y comercios de calles del Centro ante la desconexión de un transformador que han reportado desde hace 25 días, señalaron.

El corte de energía se registró alrededor de las 17:45 horas, después de que la Comisión Federal de Electricidad fue expuesta en redes sociales debido a que desde hace semanas el transformador soltaba fuego y, pese a las denuncias, el problema no se resolvía.

“Vinieron a apagar apenas ahorita, nos dejaron sin luz, desde ayer(lunes) reportamos y apenas vinieron, ahora nos dicen que no tienen un transformador, mal con la empresa de clase mundial”, dijo Jesús Reynaga.

La noche del lunes el transformador tronó y empezó a arder, por lo que personal de Protección Civil lo apagó con extintores ante el riesgo de que algún domicilio resultara afectado por las llamas.