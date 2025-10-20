$!Tras la entrega de semillas de frijol, en Escuinapa, detectan mal uso por parte de beneficiario

ESCUINAPA._ Después de entregar semillas de frijol para siembra a productores del sur, se detectó el mal uso del apoyo por parte de un beneficiario, informó José Alberto Jaime Ruezgas, director de Desarrollo Económico.
Jaime Ruezgas indicó que el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Secretario de Agricultura Ismael Bello permitieron traer estos apoyos a productores de comunidades del sur.
“Nos mandaron el apoyo de semillas de frijol, fue entregado junto con el director de Mercado Yuriko Aragón, fueron 60 beneficiados”, dijo.
Son semillas para sembrar durante este mes de octubre, indicó, los 60 beneficiarios recibieron 10 sacos de 25 kilogramos cada uno.
Son alrededor de 12 toneladas las que se entregaron a los beneficiarios, de los cuales cada productor por hectáreas puede sembrar de 40 a 60 kilogramos de frijol, con una producción de 300 a 400 kilogramos pero puede ser hasta una tonelada del producto.
La entrega fue el viernes, precisó, lamentablemente luego tuvieron conocimiento que uno de los beneficiados estaba ofertando el producto como venta en redes sociales.
“Es preocupante que este tipo de apoyos no se aprovechen y no cumplan el objetivo deseado, solo fue una persona la que puso a la venta y se analizará ese caso para futuros apoyos”, dijo.
Se tomarán medidas sobre el tema, se está planeando dar seguimiento a como se está utilizando o si se sembró o no la semilla.