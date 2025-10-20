$!Tras la entrega de semillas de frijol, en Escuinapa, detectan mal uso por parte de beneficiario

ESCUINAPA._ Después de entregar semillas de frijol para siembra a productores del sur, se detectó el mal uso del apoyo por parte de un beneficiario, informó José Alberto Jaime Ruezgas, director de Desarrollo Económico.

Jaime Ruezgas indicó que el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Secretario de Agricultura Ismael Bello permitieron traer estos apoyos a productores de comunidades del sur.

“Nos mandaron el apoyo de semillas de frijol, fue entregado junto con el director de Mercado Yuriko Aragón, fueron 60 beneficiados”, dijo.

Son semillas para sembrar durante este mes de octubre, indicó, los 60 beneficiarios recibieron 10 sacos de 25 kilogramos cada uno.