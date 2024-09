MAZATLÁN._ Rosario está tranquilo, no se han registrado hechos delictivos, hasta ahorita no da dado novedad la señora Presidenta si ha cancelación de festival del día del Grito, hasta ahorita continúa todo normal, afirmó Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública del municipio de Rosario.

”Ninguno, no se ha reportado nada y esperemos que así sigamos. Sí mención de pánico en la ciudad, ahí en Rosario, pero estamos sin novedad, dijo entrevistado por medios de comunicación en los pasillos del Palacio Municipal de Mazatlán, luego de una reunión para la reconstrucción de la paz.

”Nosotros no hemos tenido ningún reporte conforme al inicio de los eventos allá en la capital, nosotros no hemos tenido ningún reporte generado de camionetas de la delincuencia o vehículos quemados o movimiento de personas armadas, no hemos tenido ninguno gracias a Dios, hasta ahorita”.

Llama a estar tranquilos y no caer en pánico

Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública del municipio de Rosario, pidió a los rosarenses estar tranquilos, que no entren en pánico.

“Que estén tranquilos, sí me han estado llamando, marca a Seguridad Pública, que si está pasando esto, que entran en pánico a sacar a sus hijos de las escuelas, mandamos unos mensajes por parte de ahí, de noticias del Ayuntamiento, que estén tranquilos, que Rosario está tranquilo”, exhortó.

”Se ha estado en constante recorridos por parte de nosotros, pues somos pocos, pero hacemos nuestros propios recorridos, pero así mismo personal de Guardia Nacional y Sedena hacen sus recorrido ahí en el municipio, se pasan a Escuinapa”.

Está la gente retornando a sus pueblos

en la sierra y está contenta: SSPM

Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública del municipio de Rosario, dijo que luego de los hechos en la sierra, la gente en la sierra ya está regresando a sus pueblos y está contenta.

”No tengo la información, pero sí han regresado, el día 3 más o menos empezaron a retornar, y este ahorita la gente está contenta, está estable, mientras este gobierno ahí dicen que ellos van a estar contentos, y ahí va a estar gobierno hasta que todo se tranquilice”, recalcó.

“Ya se encuentra base alla, estable, el cual se están haciendo recorridos continuos en la zona serrana y hasta el momento sin novedad, que si en debido caso llegase a suceder algo fuerte, algo, un llamado de emergencia, se les hará saber, para que estén al pendiente y se resguarden en sus domicilios”.