Tras las lluvias, se daña canal de riego principal de la presa Santa María, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Las lluvias dejaron destrozado el canal principal de riego que viene de la presa Santa María en el tramo de la Loma Atravesada.

El hecho fue denunciado por el ejidatario y ex comisario de Rincón del Verde, Miguel Ángel Rojas López.

”Está todo dañado, ahí están las imágenes, eso que solo llovió un rato, imagínese llueva dos o tres días, deben hacer una buena reparación”, dijo

Es un canal que apenas se arregló y ahora el daño es mayor, pues se abrió de diversos lados y en partes se ve como un socavón, está frente a la Guardia Nacional, donde es visible como la losa se quebró.

”De hecho está como a punto de desprenderse el puentecito, la losa que está ahí grandísima”, dijo

Quizá es una mala construcción pues no entienden cómo se afectó algo que es para años, igual están otros tramos, indicó.