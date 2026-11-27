ROSARIO._ Luego de las lluvias con presencia de granizo presentadas el jueves, vecinos de comunidades del valle de Rosario dieron a conocer que se registró la suspensión del servicio de energía eléctrica, además de un fuerte problema de encharcamientos.

Entre las comunidades afectadas se indicó que está La Guásima, Gregorio Vázquez Moreno, Los Pozos, Teodoro Beltrán.

De acuerdo a los propios vecinos, luego de que alrededor de las 23:00 horas donde se presentaron fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos fue que se suspendió el servicio.

Así mismo se indicó que debido a las fuertes lluvias que se registraron varias calles se encuentran con charcos de grandes dimensiones, aunado aún considerable descenso en las temperaturas.

Se informó que en algunas comunidades el servicio se reactivó alrededor de las 4:30 horas de este viernes 27 de noviembre.

Hasta el momento se indicó que el poblado que se mantiene sin el debido abasto de energía eléctrica es La Guásima.

Motivo por el cual se pidió el apoyo a las autoridades correspondientes para que se dé la debida atención y se reactive el servicio.