$!Tras lluvias en Rosario, Servicios Públicos realiza limpia en la Laguna del Iguanero

ROSARIO._ Contenedores, ropa, calzado, una gran cantidad envases y basura plagaron la Laguna del Iguanero, luego de las más recientes lluvias torrenciales, por lo que trabajadores de Servicios Públicos mantienen acciones de limpieza a bordo de una embarcación. Esa situación se atribuyó principalmente al arrastre pluvial que termina en el cuerpo de agua y atractivo turístico de este Pueblo Mágico.







En el lugar se informó que las acciones iniciaron el jueves 30 de julio, y debido a la cantidad de basura se espera que las labores se extiendan hasta el próximo lunes 3 de julio. Se precisó que durante el primer día se extrajeron al menos seis canoas con alrededor de 300 a 400 kilos de basura de la laguna.







Se destacó además que tal fue la cantidad de agua y presión que al menos dos contenedores de fruta que son empleados para la basura terminaron al interior de la que fuera entrada a las minas del Tajo. Cabe señalar que cada vez que se presentan este tipo de fenómenos climáticos la laguna termina llena de desechos, lo que refleja una falta de cultura del debido manejo de la basura.







Informaron además que se analiza colocar una biobarda, en la zona del canal que ingresa el agua al cuerpo de agua para que sea mayor su extracción, no obstante se reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar desde sus hogares mejorando sus prácticas de manejo de basura.





