$!Tras lluvias proliferan baches en el acceso y atractivo turístico de Rosario

EL ROSARIO._ Tras las lluvias registradas recientemente en el Municipio, han proliferado baches en la zona conocida como “La Chalata”, y avenida Rotarismo, acceso a la cabecera desde la autopista para el turismo.

Asimismo, en la zona se encuentra uno de los principales atractivos de la ciudad, el Panteón Español.

A las lluvias se suma el aforo de vehículos pesados tanto de pasajero y de carga durante la temporadas de las actividades primaria como la temporada de mango.