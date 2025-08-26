$!Tras lluvias proliferan baches en el acceso y atractivo turístico de Rosario

EL ROSARIO._ Tras las lluvias registradas recientemente en el Municipio, han proliferado baches en la zona conocida como “La Chalata”, y avenida Rotarismo, acceso a la cabecera desde la autopista para el turismo.
Asimismo, en la zona se encuentra uno de los principales atractivos de la ciudad, el Panteón Español.
A las lluvias se suma el aforo de vehículos pesados tanto de pasajero y de carga durante la temporadas de las actividades primaria como la temporada de mango.
Situación la cual se ha indicado por vecinos afecta a las unidades así como también en la imagen de Pueblo Mágico.
El director de Obras Públicas, Eloy Manjarrez Mancillas, afirmó que es un tema que se ha dado puntual atención con Preecasin y espera que se atienda esta semana.
”Hablé ahorita con el Ingeniero de Preecasin que es encargado de mantenimiento de carreteras de la zona sur y me comentó que más tardar el día jueves estaría atendiendo el bacheo que ya se lo hemos pedido mucho”, aseguró.
Destacó que la dependencia había tenido problema con la planta asfalto, pero además de los espacios referidos se atenderá la calle contigua, López Portillo, que conduce al Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
Sobre si se atendería en rehabilitación la zona, expuso, que se contempla sólo el bacheo pero se mantienen acciones de limpieza, así atención de otras calles en la reparación de baches.