$!Tras los operativos del jueves en Escuinapa, corporaciones federales mantienen operativos en la región

ESCUINAPA._ Corporaciones federales mantienen presencia en Escuinapa, un día después de un intenso operativo que derivo en la detención de un presunto líder criminal y un ex Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Los accesos a la ciudad por carretera federal, la carretera estatal y la autopista se mantienen con filtros del Ejército Mexicano, quienes realizan labores de inspección.

“Como ciudadano sí me siento mejor de que esté el Ejército (Mexicano) eran ya muchas semanas de estar con temor, cuando está el Ejército sí se siente más tranquilo”, dijo Oscar, quien llegó de una comunidad a la cabecera