$!Tras poco más de dos meses, el Ayuntamiento retoma los trabajos en plaza de Rosario

ROSARIO._ Luego de permanecer por más de dos meses parados los trabajos de rehabilitación en plazuela del centro de la cabecera municipal, personal de Obras Públicas retomaron las acciones.
Esto después de que vecinos denunciaron ante Noroeste, que el personal llegó y rompió la estructura sin darle continuidad, con la preocupación de que se avecinaba la fiesta patronal de la Virgen del Rosario, lo que representa una mala imagen para los visitantes.
Al respecto el Director de Obras Públicas, Gil Valdez, aseguró que la acción se debió a que se presentaron trabajos apremiantes en otras zonas, con el compromiso de retomar las labores a la brevedad.
Se informó en el lugar que los trabajos se retomaron el martes de la semana pasada con la renovación de pretiles.
Así mismo, los trabajadores expusieron desconocer el tiempo en el que se puedan concluir los trabajos.