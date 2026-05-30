$!Tras rehabilitación, inauguran Alberca Municipal en Rosario

EL ROSARIO._ Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y brindar más oportunidades de desarrollo a la niñez y juventud rosarense, el Gobierno Municipal de Rosario inauguró oficialmente la Alberca Municipal.
Tras su rehabilitación reabrió sus puertas este nuevo espacio ubicado en el Polideportivo Horacio Llamas, destinado a la práctica deportiva y la enseñanza de la natación.
El evento de apertura fue encabezado por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien destacó la importancia de esta obra para fomentar estilos de vida saludables y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.
“Este espacio servirá para que nuestras niñas, niños y jóvenes aprendan a nadar, practiquen deporte y desarrollen habilidades que contribuyan a su bienestar. Nuestra administración se ha distinguido por impulsar obras deportivas y seguiremos trabajando para fortalecer la infraestructura que beneficie a las familias rosarenses”, expuso Valdez Aguilar.
Mejoras las cuales, dijo, representó una inversión de un millón 700 mil pesos, recursos destinados a la creación de un espacio moderno y seguro para la práctica de actividades acuáticas.
Durante el acto inaugural, la niña Marissa Valdez, en representación de los beneficiarios, agradeció a la autoridad por hacer posible esta obra que, dijo, será disfrutada por personas de todas las edades.
Asimismo, se informó que los cursos de natación iniciarán la próxima semana con los siguientes horarios: 15:00 a 16:00 horas para niños de 5 a 7 años; de 16:00 a 17:00 horas para niños de 8 a 12 años; de 17:00 a 18:00 horas para jóvenes de 13 a 18 años, y de 18:00 a 19:00 horas para adultos.
Para inscribirse, se informó que es necesario acudir a la oficina de la Dirección de Deporte ubicada en Presidencia.