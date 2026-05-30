$!Tras rehabilitación, inauguran Alberca Municipal en Rosario

EL ROSARIO._ Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y brindar más oportunidades de desarrollo a la niñez y juventud rosarense, el Gobierno Municipal de Rosario inauguró oficialmente la Alberca Municipal. Tras su rehabilitación reabrió sus puertas este nuevo espacio ubicado en el Polideportivo Horacio Llamas, destinado a la práctica deportiva y la enseñanza de la natación. El evento de apertura fue encabezado por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien destacó la importancia de esta obra para fomentar estilos de vida saludables y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.









“Este espacio servirá para que nuestras niñas, niños y jóvenes aprendan a nadar, practiquen deporte y desarrollen habilidades que contribuyan a su bienestar. Nuestra administración se ha distinguido por impulsar obras deportivas y seguiremos trabajando para fortalecer la infraestructura que beneficie a las familias rosarenses”, expuso Valdez Aguilar. Mejoras las cuales, dijo, representó una inversión de un millón 700 mil pesos, recursos destinados a la creación de un espacio moderno y seguro para la práctica de actividades acuáticas.







