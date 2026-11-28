EL ROSARIO._ Tras una noche con varias explosiones y una presunta balacera durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre, se registró de nueva cuenta el sobrevuelo a baja altura de fuerzas federales en la cabecera municipal.

Esto tras casi tres semanas de permanecer este Rosario, bajo explosiones, balaceras y recientemente hechos de alto impacto.

Fue durante las 20:00 horas de la noche de este viernes que se iniciaron las explosiones en intervalos de tiempo, para tres horas más tarde se presentaran las supuestas ráfagas de armas de fuego.

Con la fuerza de la aeronave alrededor de las 4:00 horas de la madrugada de este sábado 28 de noviembre, los hogares de la cabecera municipal cimbraron y el sonido de las hélices alertaron a la ciudadanía de las acciones de vigilancia.

Los hechos reportados los dos últimos días, se han convertido en noches de incertidumbre para los pobladores.