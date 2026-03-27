Trasciende arribo de equipo de rescate a mina en Rosario

EL ROSARIO._ En medio del hermetismo que hay en torno al rescate de cuatro mineros, extraoficialmente se confirmó el arribo de personal especializado del estado de Chihuahua.

Esto a casi dos días de que se registró un accidente en mina ubicada en la zona de la comunidad de Chele, en la sindicatura de Cacalotán, Rosario.

La llegada fue anunciada por autoridades y la empresa minera Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. mediante un comunicado.

Se precisó que la llegada se dio alrededor de las 2:00 horas, de este viernes 27 de marzo a la zona del accidente.

Así también, se ha destacado el trabajo conjunto de la empresa minera con Protección Civil municipal y estatal.

La zona se mantiene vigilada por elementos del Ejército México y la Marina.

Además, se registró a las 10:40 el arribo de la Alcaldesa Claudia Valdez, resguardada con sus guardaespaldas y dos patrullas de Seguridad Pública, con el director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos al mando.

“No tengo ninguna información, ahí los encargados es Protección; nosotros nada más venimos a dar el apoyo”, expuso el jefe policíaco.

La Alcaldesa Claudia Valdez se negó a dar la atención al mantener cerrada la ventana de su vehículo en todo momento.