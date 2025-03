Tribunal desestima demanda de regidores contra la Síndica Procuradora de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Tribunal de Justicia Administrativa de Mazatlán desechó la demanda que interpusieron siete regidores contra la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Durán, por dejar como encargada de despacho del Órgano Interno de Control a Francia Berenice García Díaz.

La decisión del Tribunal está en la información pública que se maneja en el sitio de Internet de la dependencia, el cual señala que la demanda fue desechada el pasado 26 de febrero y notificada el 6 de marzo a los regidores que interpusieron la denuncia.

Los regidores interpusieron la denuncia el mes pasado, solicitando que se repusiera el procedimiento del titular del Órgano Interno de Control, debido a que la Síndica Procuradora decidió tomar protesta a Francia Berenice García Díaz aún con la votación en contra de ocho regidores.

Por lo que consideraron interponer la denuncia, ya que, de acuerdo a su consideración, no existe en el Ayuntamiento la figura de “encargado del Órgano Interno de Control”.

Ante esto, pedían la reposición del proceso y que la Síndica Procuradora pusiera propuestas en la mesa, en la cual no debía ser considerada García Díaz.

En la pasada sesión de Cabildo, la Síndica Procuradora pidió que se escuchara a la encargada del Órgano Interno de Control para que diera un informe del estado que se tenía de las denuncias y los procedimientos que se estaban realizando.

Los regidores señalaron que escucharla sería como avalar un puesto que no existía por lo que no permitirían este informe, hasta que la Sindico no presentara propuestas y la forma correcta para la elección del titular del OIC.