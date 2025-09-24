Tribunal rechaza emplazamiento a huelga del Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje consideró improcedente el emplazamiento a huelga solicitado por el Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa.

Víctor Manuel González Guzmán, presidente del Tribunal, señaló que por ello se considera que no hay razón para el contrato colectivo de este año se discuta, aunque el llamado es a mantener el diálogo.

“Llegamos a la conclusión de que hubo varias inconsistencias de la revisión del tabulador, lo que pasa es que lo presentaron fuera de tiempo (el emplazamiento a huelga)”, explicó.

El Síndicato presentó el emplazamiento a huelga el 29 de agosto; de esto se notificó al Ayuntamiento y se inició el análisis de este contrato que hablaba de tabuladores, violaciones al contrato que son relacionados principalmente a la falta de pago de canasta básica.

Había una solicitud del 12 por ciento al salario; todo se llevó a análisis, con ello se detectaron inconsistencias, una es lo relacionado al emplazamiento a huelga que se rige por el contrato colectivo anterior.

Debido a que el contrato colectivo anterior está en un amparo, se debieron regir por el de 2023, el cual señala que la presentación del emplazamiento debe ser 60 días antes del vencimiento del contrato colectivo vigente, y esto era el 1 de agosto, señaló.

Otra de las inconsistencias es que la asamblea no reunió a las terceras partes necesarias en votación a favor de la huelga; y una más es que la revisión del contrato colectivo está en amparo y no se ha resuelto aún, por lo que no se puede declarar legal ese emplazamiento o revisión de contrato colectivo.

“Aquí se termina todo, no hay nada para revisar”, dijo González Guzmán.

Este miércoles 24 de septiembre se informó a las partes sobre la decisión tomada y también al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Aunque el tema se puede retomar el próximo año, González Guzmán considera que el Ayuntamiento debe estar abierto al diálogo, negociar y llegar a acuerdo.

El Sindicato del Ayuntamiento tiene el recurso legal del amparo, entraría quizá en la misma situación del contrato colectivo de 2024 que aún está en tribunales.