$!Turismo y Seguridad Pública califican como ‘tranquilo’ periodo vacacional en Rosario

ROSARIO._ Los directores de Turismo, Mario Tirado Rodríguez, y de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, coincidieron que el periodo vacacional de verano en Rosario ha transcurrido con tranquilidad tanto en afluencia como en hechos de alto impacto. El periodo vacacional se encuentra en la segunda parte, y que concluirá el próximo 30 de agosto con el regreso a clases de educación básica. “Pues fíjate que ha estado tranquilo, en cuestión de visitantes no tenemos, no se ha visto mucho como otros años, la verdad desconozco por qué razón o motivo, pero igual hemos implementado los mismos recorridos o en este caso aquí en la cabecera y más en la comisaría de sindicatura”, expuso el titular de Seguridad Pública.

Curiel Ceballos sostuvo que se ha tenido presencia tanto en la cabecera como en comunidades, e incluso se han entrevistado con síndicos y comisarios. Dentro de las acciones para garantizar la seguridad de los visitantes, expuso que han sido los recorridos constantes tanto de Seguridad Pública como también de Sedena y Marina. Los recorridos se realizan por medio de cinco unidades a su cargo, de tres a cuatro de Marina y otro número igual del Ejército Mexicano. El director de Turismo, Mario Tirado Rodríguez, indicó que se ha buscado apoyarse con el programa de Turismo Sinaloa “Enamórate de Sinaloa”, con la incursión de unidades tipo Vans con visitantes. “Fíjate que ha estado tranquilo, ha estado muy tranquilo. Se inició con el programa ‘Enamórate de Sinaloa’. Nos han mandado, ha venido gente, no mucha, pero sí ha estado visitándonos”, señaló. Detalló que hasta el momento al destino se ha dado el arribo de cinco Vans para recorrer la ciudad y algunas comunidades. En lo que respecta a ocupación hotelera, indicó que ha oscilado entre un 65 a 70 por ciento, lo que atribuyó principalmente a la situación económica, las altas temperaturas y que se elige Rosario para otros períodos.