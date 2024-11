$!Un 1 de octubre, Édgar Rigoberto Ruiz ya no llegó a casa en Escuinapa; madre pide ayuda para encontrarlo

“Quiero encontrarlo, si alguien se lo llevó que me lo entreguen, así como se lo llevaron... como Dios me lo mande, pero encontrarlo”, expresa.

Un 1 de octubre, Édgar ya no llegó a casa, había salido el sábado a dar la vuelta en la ciudad, el domingo ya no supo de él, por lo que encontrarlo se ha convertido en su trabajo principal.

Acompañada de su papá, un adulto mayor y su hija, Aracely pegó carteles con la foto de Édgar en el malecón, la Unidad Administrativa y el centro de la ciudad.

Quiere que su rostro todos puedan verlo y con ello la esperanza de saber que paso con él.

No exige encontrar a personas responsables de que no lo pueda tener en casa, no busca culpables, solo busca volver a ver a su hijo que el pasado 2 de mayo no celebró su cumpleaños 17 con ellos.

Aracely indica que Édgar trabajaba en el campo, se iba al corte de chile, al mango, era trabajador, calmado, no se metía en problemas, no sabe qué pasó que no regresó.

Edgar tenía problemas de lento aprendizaje, no sabe leer ni escribir, tiene una condición especial, señala, por lo que no entiende cuál es la razón para no encontrarlo.