$!Un árbol de 70 años es tirado en secundaria de Escuinapa tras comenzar a secarse

ESCUINAPA._ Un rayo empezó a hacer que cayera el “gigante” de la secundaria “Dr. Eligio Díaz V”, un huanacaxtle que por 70 años estuvo en el patio de la institución y que tuvo que ser tirado debido a que se estaba secando, señalaron autoridades del lugar.

“En la secundaria están tumbando el huanacaxtle, no sabemos la razón, pero es algo que nos entristece porque es un árbol hermoso”, dijo un padre de familia a la redacción de Noroeste. Este jueves el árbol ya había sido tirado totalmente y hecho tablas como en aserradero.

El director de la secundaria Marco Antonio Arias Martínez informó que este era un árbol simbólico de la escuela pero empezó a mostrar daños desde hace 2 años que le cayó un rayo. “Es un árbol simbólico de la escuela pero primero le cayó un rayo y al paso de los meses se fue pudriendo, le quedó una rama verde, los expertos de Ecología me dijeron que no había lucha, se había convertido en un peligro”, dijo.

Debido a que tenía más de 70 años de edad, acudió al Ayuntamiento para que le informaran que podía hacer y fueron ellos quienes dieron el aval para que se tirara, indicó. El tema, reconoció, ha sido polémico debido a que no informó al personal, ni a los padres de familia y este árbol, indicó, es de una madera fina y valiosa, pero no se vendió. Pues la brigada que acudió a tirarlo, les cobro 10 mil pesos, dinero que la escuela no tiene, por lo que decidieron que las personas que los cortaron, se quedaran con él sin un costo extra. Además se comprometieron a realizar algunas bancas y mesas para donar a la institución, por su parte sembraran cinco árboles de la misma especie en parte del terreno de la escuela.