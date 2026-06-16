Un civil muerto y uno más detenido el saldo de un enfrentamiento entre militares y civiles en Las Habitas, Rosario

ROSARIO._ El reporte de un presunto enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civil armados, en la comunidad de Las Habitas, al repeler la autoridad un ataque, movilizó a diferentes corporaciones, quienes reportaron que dejó como saldo un civil muerto, uno más detenido y arsenal asegurado.

Trascendió que el hecho se registró alrededor de las 14:00 horas de la tarde del martes 16 de junio, en la comunidad ubicada en el margen de la carretera Rosario a Matatán.

Para acudir a la comunidad, las corporaciones se agruparon desde las 19:00 horas en la base de la Policía Ministerial en la cabecera Municipal, frente al puente que cruza sobre el río Baluarte, saliendo una hora más tarde.

El comando armado del Ejército Mexicano, custodió a elementos Periciales, así como Semefo, quienes acudieron a remover el cuerpo sin vida, en medio de la noche.

Del encontronazo se indicó que los agentes aseguraron un arsenal, entre cartuchos de grueso calibre.

Cabe mencionar que en los últimos meses la inseguridad se ha focalizado en esta parte de acceso a la zona serrana.