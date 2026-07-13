Un detenido y 4 personas lesionadas, el saldo de los hechos de este lunes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Cuatro heridos y una persona detenida es el resultado de distintos atentados armados ocurridos durante la mañana de este lunes 13 de julio en la zona centro, de la cabecera municipal de Escuinapa, de acuerdo con información recabada por Noroeste con diversas fuentes.

Las personas heridas son tres hombres jóvenes de entre 28 y 34 años de edad, que sufrieron impactos de bala en la cabeza, cara, tórax, hombro, y uno más con heridas superficiales. El herido de 28 años de edad fue trasladado a un hospital a Culiacán, debido a la gravedad de sus lesiones. Otro de ellos, quien recibió impactos en la cara y hombro, aparentemente se evadió del hospital. Mientras que el tercero, pidió su alta voluntaria.

Además, una adulta mayor de 72 años de edad resultó herida en ambas piernas, mientras caminaba por la calle Gabriel Leyva, sin embargo, fue dada de alta.

De acuerdo a corporaciones de seguridad, una persona fue detenida por elementos militares en las calles Gabriel Leyva y Francisco Pérez; portaba un arma de fuego y fue puesta a disposición de la Fiscalía de Procuración de Justicia del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre estos hechos.