EL ROSARIO._ El detectar una alteración en el pezón de su seno, además de molestias en el brazo derecho y buscar atención médica inmediata, fue vital, expresa la regidora Zulema Velarde Guerra.

”Fue a tiempo porque si no me hubiera dado cuenta pues yo digo que no estaría aquí”, puntualizó.

Gracias a esa atención temprana, señala, le ha permitido entre otras experiencias haber podido formar parte de la administración 2021-2024, en busca del bienestar para los rosarenses.

La regidora manifestó que fue en el año 2003 cuando recibió la noticia, pero a pesar de que no fue fácil buscó la atención.

”Cuando fui a checarme, que me hicieran la mamografía y me salió positivo, ahí fue cuando me diagnosticaron cáncer, que era positivo... fue muy impactante, me sorprendí mucho, cuando ya me dijeron no lo podía creer”, narró.

Recordó que al ser pequeño el tumor se le asignaron siete sesiones de quimioterapia seguida de radiaciones.

”Seguí con el tratamiento y a los cinco años ya me dieron de alta y aquí ando sin nada gracias a Dios”, indicó.

Reconoció que tras pasar este proceso ha visto con nuevos ojos la vida, evitando pensar si volverá este mal.

”Entonces cuando vean algo anormal en su cuerpo hay que ir inmediatamente con el oncólogo”.