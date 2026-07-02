Un hombre asesinado y con huellas de tortura es encontrado al sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue encontrado asesinado y con huellas de tortura en la salida sur de Escuinapa, cerca de la Capilla del Gallo.

La persona, que no está identificada, se encontraba tirada sobre la orilla de la Carretera México 15, vestía short, estaba esposado y sobre su cuerpo tenía un mensaje al parecer de un grupo delictivo.

La persona fue localizada por patrullas de Seguridad Pública que se encontraban haciendo recorridos de vigilancia, alrededor de las 05:30 horas,cuando observaron el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales.

Por lo que se procedió a delimitar el área en espera de servicios periciales, informaron autoridades de Seguridad Pública.

En lo que va de la semana es el tercer homicidio; en junio se cerró con con cuatro homicidios en el Municipio, entre ellos una mujer.