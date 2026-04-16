$!Un menor de 14 años resulta ileso tras chocar con tráiler en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA. Sin casco y al parecer sin hacer alto, Enrique “N” vivió para contar el choque de la motocicleta en que circulaba contra un tráiler. “¡Me van a regañar! ¡Me van a regañar”, decía mientras iba de un lado a otro intentando sacar la motocicleta de la parte baja del tráiler.

El menor de 14 años, aún con uniforme de la secundaria, circulaba por la calle Matamoros pero presuntamente no hizo alto en la Avenida Miguel Hidalgo. El choque con un estruendo impactante hizo salir a vecinos y comerciantes del lugar, quienes observaron como el menor alcanzó a salir ileso, asustado pero vivo, en tanto la motocicleta estaba tirada en la parte baja del camión.

“Se escuchó horrible, gracias a Dios está vivo, es mucho tráfico pero es que dicen que no hay tránsitos trabajando”, dijo un comerciante. Enrique quitó el asiento pero el metal de la motocicleta continuaba ahí, el menor dialogaba con el conductor del tráiler, asustado también. Dos personas se acercaron para apoyarlo en sacar la motocicleta, la fila de carros continuaba creciendo, finalmente lo consiguieron.