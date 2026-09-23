$!Un mes sin Aranda: sus hijas siguen preguntando por su mamá en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde hace un mes se han ido acabando las palabras para explicar a Keylani, de 6 años; y Mía, de 3, por qué su mamá no está en casa. Y mientras las niñas preguntan, su familia también desea encontrar a Aranda Guadalupe Reséndiz Rendón.
El pasado 23 de agosto, Aranda, de 26 años, salió a un mandado junto a su amiga Edith Alejandra García, de 23. Partió de la Colonia Benito Juárez, de Escuinapa, en una motocicleta Italika blanca con verde 135. Eran las 18:00 horas.
“Fue el domingo 23 de agosto como a las 06:00 de la tarde. Yo estuve en comunicación con ella, me dijo que iba para el lado del valle; tuve comunicación a las 07:00 de la noche, después a las 08:00 fue la última vez que hablamos, estaba en la Isla del Bosque”, expresa uno de sus familiares.
Conforme pasaban las horas, continuaron llamándole para preguntar si llegaría a cenar, pero las llamadas ya no fueron respondidas. Alrededor de las 23:00 horas le dejaron un mensaje de WhatsApp, pero solo quedó en “visto”, indicaron.
“Ha sido un mes mal, hemos estado medicadas. Siempre ha sido apegada, sus niñas preguntan por ella; tenemos que echarles mentiras, ya no sabemos qué hacer. La niña cumplió 3 años el 15 de septiembre”, expresa su familiar.
Lo que desean es saber dónde está Aranda, no importa cómo está, señalan. Necesitan paz, no quieren culpables, solo quieren tenerla en casa de nuevo.
“Queremos recuperarla. Si le hicieron algo, recuperarla, esté como esté”, dijo su familiar.
El tenerla en casa es una súplica, pues durante este mes también han sido víctimas de extorsión diciéndoles que Aranda llegaría. Todo los mantiene en un estado de incertidumbre, admitieron.
Las alertas de Protocolo Alba ya están interpuestas tanto por la desaparición de Aranda como la de su amiga Edith Alejandra. Ellos, como familia, piden que les den paz, pues ante su ausencia han vivido días de miedo y de dolor.