$!Un mes sin Aranda: sus hijas siguen preguntando por su mamá en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde hace un mes se han ido acabando las palabras para explicar a Keylani, de 6 años; y Mía, de 3, por qué su mamá no está en casa. Y mientras las niñas preguntan, su familia también desea encontrar a Aranda Guadalupe Reséndiz Rendón.

El pasado 23 de agosto, Aranda, de 26 años, salió a un mandado junto a su amiga Edith Alejandra García, de 23. Partió de la Colonia Benito Juárez, de Escuinapa, en una motocicleta Italika blanca con verde 135. Eran las 18:00 horas.

“Fue el domingo 23 de agosto como a las 06:00 de la tarde. Yo estuve en comunicación con ella, me dijo que iba para el lado del valle; tuve comunicación a las 07:00 de la noche, después a las 08:00 fue la última vez que hablamos, estaba en la Isla del Bosque”, expresa uno de sus familiares.

Conforme pasaban las horas, continuaron llamándole para preguntar si llegaría a cenar, pero las llamadas ya no fueron respondidas. Alrededor de las 23:00 horas le dejaron un mensaje de WhatsApp, pero solo quedó en “visto”, indicaron.