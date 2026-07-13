Un muerto y cuatro heridos dejan ataques armados simultáneos en el centro de Escuinapa

ESCUINAPA. Una persona murió y al menos cuatro más resultaron heridas tras los ataques armados simultáneos registrados la mañana de este lunes en distintos puntos de la zona Centro de Escuinapa.
De acuerdo con la información disponible, la víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue una de las personas atacadas sobre la calle Morelos. Tras resultar gravemente herida, fue trasladada al Hospital IMSS-Bienestar, donde falleció mientras recibía atención médica.
De manera extraoficial, autoridades confirmaron el deceso. El hombre fue auxiliado alrededor de las 9:40 horas; presentaba impactos de bala, presuntamente en la cabeza.
La víctima quedó tendida sobre la banqueta, frente a un hotel. En el lugar permanecieron la motocicleta que conducía y su casco. Hasta el momento se desconoce su identidad.
Las primeras indagatorias indican que el ataque habría sido directo, aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aún no han sido esclarecidas.
De forma simultánea se registraron otros dos ataques armados. Uno ocurrió sobre la calle Gabriel Leyva, donde tres personas habrían resultado lesionadas de manera colateral durante una agresión dirigida contra otra persona; además, un vehículo presentó daños por impactos de bala.
El tercer ataque se registró sobre la calle Centenario, donde un hombre herido logró resguardarse en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, sede de un campamento de verano para niños. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba una lesión por arma de fuego que le perforó un pulmón, por lo que recibió los primeros auxilios por parte del personal del lugar antes de ser trasladado a un hospital.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre estos hechos.