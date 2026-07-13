Un muerto y cuatro heridos dejan ataques armados simultáneos en el centro de Escuinapa

ESCUINAPA. Una persona murió y al menos cuatro más resultaron heridas tras los ataques armados simultáneos registrados la mañana de este lunes en distintos puntos de la zona Centro de Escuinapa.

De acuerdo con la información disponible, la víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue una de las personas atacadas sobre la calle Morelos. Tras resultar gravemente herida, fue trasladada al Hospital IMSS-Bienestar, donde falleció mientras recibía atención médica.

De manera extraoficial, autoridades confirmaron el deceso. El hombre fue auxiliado alrededor de las 9:40 horas; presentaba impactos de bala, presuntamente en la cabeza.

La víctima quedó tendida sobre la banqueta, frente a un hotel. En el lugar permanecieron la motocicleta que conducía y su casco. Hasta el momento se desconoce su identidad.