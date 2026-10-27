Un presunto corto deja a oscuras parte del Mercado Municipal de Rosario

ROSARIO._ Debido presuntamente a un corto en el servicio eléctrico, comerciantes del Mercado Municipal Miguel Hidalgo señalan que tienen un día, más de 24 horas a “oscuras”, por lo que llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Los locatarios asumen que esto abona a la crítica situación que afrontan de las caída de las ventas producto de la ola de inseguridad.

“De por sí se lleva solo el mercado y así pues menos viene gente”, lamentaron los comerciantes.

Indicaron que el desperfecto se presentó a primera hora del lunes 26 de octubre afectando el pasillo central y algunos locales.

Se destacó que pese al reporte de parte de la Unión de Locatarios no ha llegado la atención por parte de la autoridad.

Ante esa situación, reiteraron el llamado a las autoridades a tomar en cuenta esta situación y otras mejoras en imagen que requiere el mercado.