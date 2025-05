$!Una catástrofe, incendios en la sierra de Concordia, advierten

”Estamos muy cerca para que los mazatlecos no podamos unirnos, no para ir a apagar el incendio porque se ocupan expertos, sino en donar alimentos no perecederos, frutos secos, galletas, aguas embotelladas, sueros de todo tipo y herramientas”, detalló.

Trejo Lemus exhortó a la solidaridad con los pobladores y voluntarios que combaten los incendios.