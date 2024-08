Porque la niña que creció en las calles de Escuinapa, de padre comerciante y madre dedicada al hogar, no pensó que estaría en un momento histórico para el País, aunque desde secundaria, mientras su padre veía un desfile de la Secretaria de Marina pensó en pertenecer a esta institución.

“Sentí primero emoción, segundo nervios por ver frente a la futura Presidenta (Claudia Sheimbum Pardo) frente a mí y tercero orgullo por servir a México, representar a mi Estado que casi no hay personal aquí (en la escuela) y a Escuinapa sobre todo”, expresa.

Estar en la Semar no es fácil, indica, de 5 mil personas que buscan ingresar a su carrera solo pudieron hacerlo 120, de esas a cuarto año han llegado solo 50.

“Mi papá me dijo ‘hija ellos son los más chingones de México’ y dije ‘porque no, yo soy chingona y quiero demostrarlo’, así entré para demostrar que podía”, expresa con orgullo.

Porque estar en la institución, donde te exigen disciplina, cumplir con algunas cosas como medio castrense que son, no todos pueden seguir ese ritmo, hay que dejar a la familia, los gustos que tenías, la gastronomía que se extraña tanto y ganarse las vacaciones cada seis meses, con buenas calificaciones y disciplina.

Ya no se puede pensar en estar en los cumpleaños de la familia o de los propios, pero para ella ha sido importante, se siente orgullosa, se siente feliz y no se arrepiente de todo lo que deja.

Aunque siga extrañando los tacos dorados de camarón, los tamales de camarón barbón, los tacos de carne asada o las “chorreadas”, ya habrá momento para disfrutar cuando viene nuevamente a estar unos días en familia.

La joven de 21 años se siente feliz, ya tiene en su historia, primero llevar a Escuinapa a una institución importante como es la Escuela Naval de la Semar y estar en un acto histórico como la entrega de constancia a una Presidenta electa como es Claudia Sheimbum, vivir el momento con la bandera de México en sus manos, comprometiéndose también a dar todo por su país.

“Gracias a mi familia todo el apoyo que he necesitado me lo han dado, dejar muy alto a Escuinapa, eso me hace sentir orgullo”, puntualizó.