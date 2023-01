$!Una lluvia de balas impidió que don Guadalupe regresara a su hogar en El Trébol I

El follaje de los árboles se convirtió en su escudo, pero buscó salir de la zona, ya era un milagro estar vivo, pero no quería estar en el mismo lugar y esperar ceder ante la lluvia de plomo, por lo que arrastrándose siguió el camino por el arroyo.

Al llegar a otro punto de la carretera, se encontró a militares que le impidieron el paso y las balas ya no venían del ‘cielo’, precisa, parecían lanzadas de manera horizontal por lo que se tiró y siguió avanzando por el monte, dejándose caer en una alcantarilla.

“Los zapatos se me acabaron, pero me acordaba de la mujer (su esposa) que esta ‘mala’ del corazón, no quería que me ‘doblaran’(matarlo) ahí, quedarme, salí como pude por las tierras aradas para llegar”, señala.

Entre las parcelas, pudo ver el helicóptero de la Marina, solo pensó en que no le dispararan, pero siguió caminando, sin dejar su bicicleta, con ella a un lado, indica.