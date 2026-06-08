$!Una menor de 14 años y su tío mueren durante balacera en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Una menor de 14 años y su tío murieron en Escuinapa durante las balaceras registrados en la zona urbana de la ciudad en la madrugada de este lunes. Además, se reporta que la esposa del adulto se encuentra con heridas de gravedad en los mismos hechos.

Las personas fallecidas son la menor Grecia Guadalupe, de 14 años y su tío Ramiro, de aproximadamente 40 años; su esposa Yessica resultó gravemente herida. Los hechos se presentaron alrededor de las 02:30 horas de este lunes en la gasolinera ubicada en la salida sur de la cabecera municipal, donde una familia al parecer quedó en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre facciones delictivas.

El enfrentamiento inició durante la madrugada del lunes ,después de una noche de domingo de detonaciones de explosivos que ya tenían en alerta a la población.

El presunto enfrentamiento inició junto con un apagón generalizado de energía eléctrica, minutos después de la detonación de explosivos entre Las Fuentes y la Colonia Emiliano Zapata.

El Hospital IMSS Bienestar y la zona donde permanecen las personas fallecidas, están resguardadas por elementos de la Policía de Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Policía Municipal.