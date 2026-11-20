ESCUINAPA._ Un presunto intento de despojo de un automóvil en Palmillas, al sur de Escuinapa, dejó como resultado un menor de seis años, una mujer embarazada y el bebé que esperaba asesinados, así como otro menor y una mujer heridos.
El hecho fue confirmado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, Manasés Langarica Verdin.
“Casi a la medianoche tuvimos conocimiento del ingreso de dos personas sin vida y dos lesionadas al Hospital del IMSS de Acaponeta... resultó que era una familia que venía de Mazatlán, Sinaloa, hacía Tepic, que son originarios de Nayarit y en el poblado de Palmillas por la Carretera Federal 15 libre fueron agredidos por personas que les cerraron el paso”, dijo a medios de comunicación.
El conductor, un bombero del estado de Nayarit, aceleró la marcha de su vehículo un Nissan Sentra color azul, recibiendo impactos de proyectil por la parte trasera de la carrocería, resultando lesionados de manera directa el menor de 6 años y una mujer de 19 años, con ocho meses de gestación; los tres fallecieron.
Otra mujer de más de 30 años y otro menor que también resultaron lesionados están estables y sin riesgo de perder la vida.
La solicitud que están haciendo a sus homólogos de Sinaloa, es que se refuercen los operativos en los límites del Estado, pues ellos están haciendo lo propio, señaló.