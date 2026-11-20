ESCUINAPA._ Un presunto intento de despojo de un automóvil en Palmillas, al sur de Escuinapa, dejó como resultado un menor de seis años, una mujer embarazada y el bebé que esperaba asesinados, así como otro menor y una mujer heridos.

El hecho fue confirmado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, Manasés Langarica Verdin.

“Casi a la medianoche tuvimos conocimiento del ingreso de dos personas sin vida y dos lesionadas al Hospital del IMSS de Acaponeta... resultó que era una familia que venía de Mazatlán, Sinaloa, hacía Tepic, que son originarios de Nayarit y en el poblado de Palmillas por la Carretera Federal 15 libre fueron agredidos por personas que les cerraron el paso”, dijo a medios de comunicación.