“Pensé que no iba a ganar, el día que recibí mensaje que fui el único de aquí de Sinaloa, me sentí orgulloso de ver hasta donde me ha llevado Bomberos”, expresó el adolescente que se graduó de Conalep de la carrera mantenimiento en sistemas automáticos y está listo para su carrera universitaria.

Cecilio se hizo merecedor a una presea, pero su valor de trabajo va más allá, desde los 8 a los casi 13 años estuvo en el grupo Juventud de Cruz Roja, después decidió que quería estar en Bomberos de Escuinapa, una corporación que recién había sido creada.

“Más que nada mi tío y mi hermano me motivaron, me inculcaron venir hacía acá, las aventuras que contaban, entre a los 12 casi 13 años y he vivido grandes experiencias, me he hecho de compañeros, de conocimiento, siento que Bomberos es mi segunda casa”, expresa con orgullo el joven.