En reunión de trabajo encabezada por la subsecretaria de agricultura de Sinaloa, MC. Karla Marlen García Villela, representantes y usuarios de la Presa Santa María acordaron dar acceso a la Universidad Tecnológica de Escuinapa a la red de riego de ese embalse, considerando la importancia que tiene para la casa de estudios contar con recurso hídrico para el desarrollo de proyectos de cultivo en la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, que deriven en proyectos de desarrollo para el sector agroalimentario de la región.

Del resultado de esta reunión, en la que participaron Rogelio Padilla Salcido presidente del Módulo de Riego de la Unidad Escuinapa e integrantes de la Asociación de Productos Agrícolas Usuarios de la Presa Santa María, el rector de UTEsc, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, manifestó su agrado por la resolución que beneficiará a las y los estudiantes en la adquisición de competencias profesionales, al sector agroalimentario y a las comunidades de la región, a través de los proyectos de desarrollo que se diseñan en la universidad.

Por su parte, la subsecretaria García Villela, comentó que se tienen varias iniciativas para implementar en el sector agrícola y celebró el resultado de la reunión, además de hacer un reconocimiento a los productores por fortalecer, con su resolución, la capacidad ya demostrada por la universidad de contribuir al desarrollo educativo, cultural y productivo del sur de Sinaloa.