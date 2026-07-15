Universidad Tecnológica de Escuinapa y Confíe presentan el ciclo de conferencias “Baja floración del mango en el Sur de Sinaloa”

En la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, esta mañana se presentó el ciclo de conferencias “Baja floración del mango en el Sur de Sinaloa”, realizado en colaboración con la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa, Confíe.

Este evento se llevó a cabo con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión y análisis técnico entre productores, investigadores, instituciones y organismos del sector agrícola, orientado a comprender la situación actual de la baja floración del mango, documentar experiencias de manejo en campo, identificar áreas prioritarias de atención y fortalecer la articulación interinstitucional para el desarrollo de soluciones sostenibles.

El programa estuvo integrado por las conferencias magistrales “Empleo y mango: cuando la producción se detiene”, por la MC. Karla Marlen García Villela, jefa de Calidad en Productos Industrializados del Noroeste S.A. de C:V.; “Estrategias agronómicas para mitigar la baja floración del cultivo de mango”, por el Dr. Lenom Cajuste Bomtemps, investigador titular del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, y “Diagnostico de la baja floración del mango en el sur de Sinaloa a partir de la perspectiva del productor”, que fue disertada por el Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, rector de UTEsc.

La organización del evento, al que asistieron estudiantes, docentes e invitados especiales del sector agrícola, estuvo a cargo de la Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera y el Dr. Bernardo Espinosa Palomeque, con el apoyo del Departamento de Vinculación y la conducción de la Dra. Diana Ibarra Rodríguez, coordinadora de la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida.

Esta iniciativa surgió a partir de una preocupación compartida entre la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Confíe y los actores del sector productivo, ante la necesidad de analizar de manera seria y participativa lo que está ocurriendo con la floración del mango en nuestra región.

Asimismo, este ejercicio forma parte del trabajo preliminar rumbo al Cuarto Congreso Nacional del Mango, permitiendo reunir información, inquietudes y propuestas que contribuyan a la construcción de una agenda técnica, productiva e institucional para el sector.