$!UPMYS abre su primera preparatoria y amplía su oferta educativa con el Bachillerato Nacional Margarita Maza

Con este importante avance, la UPMYS fortalece su compromiso con la educación de la región Elota-Piaxtla y municipios circunvecinos, al brindar a las y los jóvenes la oportunidad de iniciar su formación académica desde el bachillerato y continuar su desarrollo profesional dentro de la misma institución mediante sus programas de licenciatura y posgrado, dijo la institución en un boletín.

LA CRUZ, Elota._ La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) inicia una nueva etapa en su historia con la apertura de la Preparatoria UPMYS, incorporando por primera vez el nivel medio superior a su oferta educativa, como parte del Plan de Ampliación de Cobertura de Educación Media Superior impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP).

Luis Miguel Flores Campaña, Rector de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, informó que la Preparatoria UPMYS formará parte del Bachillerato Nacional Margarita Maza, un modelo educativo innovador que permitirá a las y los estudiantes concluir sus estudios de bachillerato en únicamente dos años.

Destacó que este programa contempla, además de una sólida preparación académica, actividades deportivas y culturales que contribuirán al desarrollo integral de las y los estudiantes.

Asimismo, informó que quienes concluyen satisfactoriamente el bachillerato obtendrán pase automático para ingresar a cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para jóvenes de 15 a 19 años de edad. Las clases se impartirán de manera presencial en turno matutino, con inicio en septiembre de 2026.

La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra invita a las y los jóvenes de la región Elota-Piaxtla y municipios vecinos a formar parte de la primera generación de la Preparatoria UPMYS, una nueva oportunidad para construir un mejor futuro a través de una educación de calidad.