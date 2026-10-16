$!UPMYS inaugura en Elota su Centro de Simulación Clínica

LA CRUZ, Elota._ La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra escribe una nueva página en su historia con la inauguración del Centro de Simulación Clínica, un espacio que representa un paso trascendental en la consolidación de la formación académica de los futuros profesionales de la salud y refrenda el compromiso de la institución con una educación de calidad, innovadora y vinculada con las necesidades de la sociedad.

El acto inaugural estuvo encabezado por el Rector de la UPMYS, Luis Miguel Flores Campaña, quien realizó el tradicional corte del listón acompañado de representantes de instituciones de salud y estudiantes de las licenciaturas en Médico Cirujano y Partero, Enfermería y Terapia Física, se informó en un comunicado.

Durante su intervención, el Rector destacó que la puesta en marcha de este Centro de Simulación Clínica es resultado de un proceso de trabajo y de una visión orientada a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes de la región.

En este sentido, explicó este espacio permitirá a los alumnos aprender y practicar en ambientes seguros y controlados, recreando diferentes escenarios de atención médica y de enfermería. De esta manera, podrán desarrollar competencias técnicas y, al mismo tiempo, fortalecer habilidades fundamentales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones y la responsabilidad ética que exige el ejercicio de las profesiones de la salud.

El Centro de Simulación Clínica cuenta con equipamiento especializado y tecnología de simulación de alta fidelidad, entre los que se encuentran el simulador de paro real Victoria, el simulador de alta fidelidad HAL S5301, un simulador de alta fidelidad para soporte vital avanzado, un simulador pediátrico de alta fidelidad de cinco años, un simulador neonatal de alta fidelidad y un maniquí de mediana fidelidad para cuidados de enfermería. Asimismo, dispone de cuna térmica, incubadora, equipamiento de quirófano, simuladores para la colocación de sondas nasogástricas y vesicales, videolaringoscopios digitales, modelos anatómicos y dispositivos para la práctica del control de hemorragias, entre otros recursos que permitirán ampliar las experiencias de aprendizaje en distintas áreas de la atención clínica y quirúrgica. Con esta infraestructura, señaló Flores Campaña, los estudiantes tendrán la posibilidad de practicar, equivocarse, aprender de sus experiencias y perfeccionar sus habilidades antes de enfrentarse a situaciones reales, fortaleciendo así su seguridad, capacidad de respuesta y preparación para los retos que encontrarán durante su ejercicio profesional.