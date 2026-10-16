$!UPMYS inaugura en Elota su Centro de Simulación Clínica

LA CRUZ, Elota._ La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra escribe una nueva página en su historia con la inauguración del Centro de Simulación Clínica, un espacio que representa un paso trascendental en la consolidación de la formación académica de los futuros profesionales de la salud y refrenda el compromiso de la institución con una educación de calidad, innovadora y vinculada con las necesidades de la sociedad.
El acto inaugural estuvo encabezado por el Rector de la UPMYS, Luis Miguel Flores Campaña, quien realizó el tradicional corte del listón acompañado de representantes de instituciones de salud y estudiantes de las licenciaturas en Médico Cirujano y Partero, Enfermería y Terapia Física, se informó en un comunicado.
Durante su intervención, el Rector destacó que la puesta en marcha de este Centro de Simulación Clínica es resultado de un proceso de trabajo y de una visión orientada a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes de la región.
En este sentido, explicó este espacio permitirá a los alumnos aprender y practicar en ambientes seguros y controlados, recreando diferentes escenarios de atención médica y de enfermería.
De esta manera, podrán desarrollar competencias técnicas y, al mismo tiempo, fortalecer habilidades fundamentales como el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones y la responsabilidad ética que exige el ejercicio de las profesiones de la salud.
El Centro de Simulación Clínica cuenta con equipamiento especializado y tecnología de simulación de alta fidelidad, entre los que se encuentran el simulador de paro real Victoria, el simulador de alta fidelidad HAL S5301, un simulador de alta fidelidad para soporte vital avanzado, un simulador pediátrico de alta fidelidad de cinco años, un simulador neonatal de alta fidelidad y un maniquí de mediana fidelidad para cuidados de enfermería.
Asimismo, dispone de cuna térmica, incubadora, equipamiento de quirófano, simuladores para la colocación de sondas nasogástricas y vesicales, videolaringoscopios digitales, modelos anatómicos y dispositivos para la práctica del control de hemorragias, entre otros recursos que permitirán ampliar las experiencias de aprendizaje en distintas áreas de la atención clínica y quirúrgica.
Con esta infraestructura, señaló Flores Campaña, los estudiantes tendrán la posibilidad de practicar, equivocarse, aprender de sus experiencias y perfeccionar sus habilidades antes de enfrentarse a situaciones reales, fortaleciendo así su seguridad, capacidad de respuesta y preparación para los retos que encontrarán durante su ejercicio profesional.
En representación de la comunidad estudiantil, Nahomy Ruiz Ontiveros señaló que el Centro de Simulación Clínica representa mucho más que un nuevo espacio académico, pues constituye un lugar donde la simulación se transforma en preparación para la vida real.
Destacó que este entorno permitirá a los estudiantes continuar desarrollando sus habilidades hasta alcanzar la preparación necesaria para enfrentar los desafíos del mundo laboral.
Asimismo, expresó su agradecimiento al Rector por hacer posible la creación de la carrera de Médico Cirujano y Partero y por continuar impulsando espacios dignos, modernos e innovadores para la formación universitaria.
Por su parte, la Mtra. Casandra Judith Campaña Rodríguez, directora de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, destacó que los recursos disponibles en este nuevo centro permitirán fortalecer el razonamiento clínico de los estudiantes, mejorar su capacidad para tomar decisiones y desarrollar habilidades para responder ante diferentes situaciones de atención médica dentro de un ambiente seguro y controlado.
La inauguración del Centro de Simulación Clínica representa así un acontecimiento significativo en la trayectoria de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra.
Es reflejo de la visión, el trabajo y el compromiso institucional para consolidar nuevas oportunidades educativas para los jóvenes de la región y, al mismo tiempo, constituye una inversión en la formación de profesionales que tendrán la importante responsabilidad de contribuir al cuidado y bienestar de la sociedad.
En la inauguración estuvo presente la Dra. Arlen Ivette Uriarte Gaxiola, directora de Salud del H. Ayuntamiento de Elota; la Dra. Lucero del Carmen Abitia Quintero, directora del Hospital General de La Cruz, IMSS-Bienestar; el Dr. Marco Vinicio Contreras Valle, epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 del IMSS, La Cruz.