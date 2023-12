ESCUINAPA._ Urgen en colonias populares a resolver problema del desabasto de agua, no alcanzan el dinero para hacer compra de pipas con agua, señalan.

“Son más de 15 días en que no vemos que salga el agua de las llaves, es desesperante porque es un problema frecuente, uno pone algo en face (Facebook) en la página del Ayuntamiento y hasta eliminan eso, en lugar de resolver”, dijo Ángela Rendón, vecina de la colonia Insurgentes.

Las pipas no se dan abasto ni siquiera comprando, indican, están hasta noche recorriendo las calles, pero llega un momento en que ni siquiera contestan llamadas y quien no tenga guardado un poco de agua en recipientes no tendrá de donde sacar.

“No es tan fácil, por más que uno ahorre en el uso del agua llega un momento en que te quedas sin nada, pero, aunque la compres no hay quien surta, nosotros compramos agua de garrafón para bañarnos, pero cada garrafón cuesta 20 pesos, no podemos con ese gasto”, señaló Lucía Quevedo, vecina de la colonia Pueblo Nuevo.

Sin agua hay un riesgo de salud, indicaron los colonos, no hay una elevada aplicación de limpieza en casa, en las manos, se tiene que guardar agua en recipientes y en algunos casos sin tapar, lo que hace que prolifere el problema de dengue.

“Nos dicen que tiremos el agua si tiene larva de zancudo de dengue, pero si la tiramos entonces nos quedamos sin nada de agua para la casa, tenemos que asumir el riesgo, tener zancudos, pero agua para lavarnos las manos, aunque sea”, dijo Sonia Mejía.