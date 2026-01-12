$!Urgen a reparar instalaciones de secundaria de Rosario

EL ROSARIO._ Cercado con bandas amarillas que evidencian el peligro que representa para alumnos y personal de la Secundaria “Maestro Julio Hernández” el edificio central, la directora Adriana Pini Salazar, urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto. “Las escuelas deben ser lugares seguros”, asentó. Así lo dio a conocer la también docente al darse el regreso a clases tras el receso escolar decembrino o fin de año.

“Pedimos el apoyo a las autoridades, a ISIFE, que nos ayuden por favor, porque más allá de que es un edificio histórico representa un riesgo para el alumnado”, expuso. Precisó que se trata del edificio central del plantel en mención cuya antigüedad se remonta al auge minero de la ciudad, ya que tan sólo de prestar servicio educativo cuenta con 76 años, por lo que la falta de una restauración y atención representa un peligro tanto para los alumnos como el personal. El edificio en mención, expuso, alberga aulas, talleres, oficinas de dirección, administrativas, prefectura, biblioteca, trabajo social, USAER, aula de medios. Pini Salazar indicó que en el mes de octubre se registró un incidente donde cayeron unas tejas lastimando la mano de una alumna.