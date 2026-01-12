$!Urgen a reparar instalaciones de secundaria de Rosario

EL ROSARIO._ Cercado con bandas amarillas que evidencian el peligro que representa para alumnos y personal de la Secundaria “Maestro Julio Hernández” el edificio central, la directora Adriana Pini Salazar, urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
“Las escuelas deben ser lugares seguros”, asentó.
Así lo dio a conocer la también docente al darse el regreso a clases tras el receso escolar decembrino o fin de año.
“Pedimos el apoyo a las autoridades, a ISIFE, que nos ayuden por favor, porque más allá de que es un edificio histórico representa un riesgo para el alumnado”, expuso.
Precisó que se trata del edificio central del plantel en mención cuya antigüedad se remonta al auge minero de la ciudad, ya que tan sólo de prestar servicio educativo cuenta con 76 años, por lo que la falta de una restauración y atención representa un peligro tanto para los alumnos como el personal.
El edificio en mención, expuso, alberga aulas, talleres, oficinas de dirección, administrativas, prefectura, biblioteca, trabajo social, USAER, aula de medios.
Pini Salazar indicó que en el mes de octubre se registró un incidente donde cayeron unas tejas lastimando la mano de una alumna.
Enfatizó que se cuenta con un expediente donde se ha planteado la urgencia de que las autoridades atiendan, pero no se ha obtenido respuesta.
“Ya se ha entregado, ya se han hecho muchas gestiones y no hemos tenido respuesta. Entonces lo que ahorita correspondería, por eso delimitamos el área, vamos a esperar a que venga lo más pronto posible personal del Ayuntamiento para decirnos que es lo que procede”, dijo.
Agregó que va a solicitar al Gobierno Municipal que se retire parte de las tejas que representan mayor riesgo para los estudiantes.
“Todo el edificio representa riesgo pero una esquina es mayor y es por donde transitan los alumnos que es donde se está delimitando con cinta amarilla; es poner un parche porque no estamos resolviendo la verdad sí nos urge”, aseveró.
Esta situación, indicó, ya se planteó desde hace varios meses ante el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa Física (ISIFE), el Ayuntamiento local y Protección Civil.
“De hecho en diciembre antes de salir vinieron y nos solicitaron que retiraramos los grupos que están ahí porque van a venir a hacer un reporte y con ese reporte nosotros lo vamos a mandar a ISIFE”.
Sostuvo que es imposible para la institución y padres de familias realizar las mejoras, si bien se ha recibido apoyo de programas como lo es “La Escuela es Nuestra”, se invirtieron en necesidades apremiantes previo a que se agravara la problemática que hoy les aqueja.
Ante esa situación, reiteró el llamado a la autoridades a responder las solicitudes expuestas en repetidas ocasiones.