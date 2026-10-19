Urgen especialistas para hospital IMSS Bienestar en Escuinapa

ESCUINAPA._ El hospital IMSS Bienestar ha ido quedando sin especialistas para atender a la población, reconoció el director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza.

“Este hospital, dentro de todas los del Estado, es el que más jubilaciones ha tenido... ingresaron jóvenes (médicos) y ya cumplieron 30 o 35 años de servicio, empezó la ola de jubilaciones con el doctor Arnoldo Topete”, dijo.

Uribe Peraza indicó que también se ha ido personal de enfermería, ya que el personal cumple con sus derechos laborales y en determinado tiempo de servicio, se van si así lo deciden.

Pero sí se quedan, dijo, es con dificultades, y es necesario que haya especialistas que cubran esos espacios, pues aunque se han autorizado, no quieren laborar en el municipio.

“Está un cirujano, pero está incapacitado, hay ginecólogo matutino, anestesiólogo matutino y nocturno, ginecólogo guardia nocturna, traumatólogo en fin de semana”, mencionó.

El funcionario exhortó a la población que está estudiando una especialidad, considere este hospital como opción laboral, en su caso enviaría la documentación a la federación.

De tener dos o tres internistas, hoy cuentan solo con uno, se han jubilado traumatólogos, cardiólogo, internistas y cirujanos, precisó.