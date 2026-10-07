Urgen ganaderos a liberar mosca estéril para frenar plaga de gusano barrenador en Rosario

EL ROSARIO._ Al sostener que los casos de gusano barrenador se han disparado en el municipio, el presidente de la Ganadera local, Servando Rendón López, llamó a los diferentes niveles de autoridades a tomar cartas en el asunto.

El líder ganadero, tras los primeros casos, en entrevista con Noroeste, demandó de manera urgente se liberara la mosca estéril para controlar el problema, pero no se atendió.

Cabe destacar que en el municipio además de problemas con el sector ganadero, la plaga ya se detectó en un humano, un persona de la tercera edad.

“Mientras más, más, muchísimo gusano está saliendo. Yo tengo tres bien engusanadas, ahora llegamos y un toro que me costó 60 mil pesos también estaba bien engusanado y no aguantamos”, aseveró.

Expuso que a tal grado ha llegado la problemática que por día reciben al menos 10 reporte de los diferentes puntos del municipio.

“Diario, diario vienen más de 10 personas a poner el reporte que está la gusanera a todo lo que da, por donde quiera en todos los municipios aquí pero aquí en Rosario en todas las comunidades”, argumentó.

Rendón López sostuvo que las acciones implementadas son insuficientes al punto de que los casos se han disparado en los últimos días.

“A las autoridades, lo más pronto que puedan aventar la mosca estéril, porque si no, dicen que faltan dos años, en dos años ya se acabó el ganado”, reiteró el llamado.

Ya que sostuvo que el personal que se envió para combatir la problemática, ha llegado a un punto donde no se dan abasto.

“Aquí andan los médicos, los pobres haciendo la lucha de querer controlar, pero esto no se controla ya al contrario se va disparando”, lamentó.

De igual forma, sostuvo que la aplicación de trampas no ha dado el resultado para frenar la plaga del gusano barrenador.

Rendón López informó que se ha detectado palomas afectadas por el gusano a lo que atribuyen el acelerado crecimiento en los casos.