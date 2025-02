$!Urgen servicio de agua vecinos de la Insurgentes en Escuinapa

“Nos dicen que las pipas no pueden bajar por los callejones, que, porque no traen frenos, las pipas que contamos sí bajan...nosotros a nuestra edad no podemos bajar con las cubetas hasta donde están las pipas, nos tiemblan las piernas, nosotros por muchos años acarreamos agua del arroyo, ya no estamos para eso”, le dijo otra vecina al Alcalde.

Los vecinos también señalaron la necesidad de alumbrar con luminarias públicas los callejones de la colonia, pues estos no cuentan con el servicio y es un tema de seguridad.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que se está trabajando en el tema del agua, pues es además un proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que todas las comunidades tengan este servicio en todos los hogares.

“Este es el segundo diálogo en la cabecera municipal, no queremos dejar de tener contacto con ustedes, queremos escucharlos, tener empatía con ustedes para seguir trabajando, vemos casi la misma cantidad de vecinos que de servidores públicos, ojalá la próxima vez no sea así”, dijo.

En el tema del agua, el gerente de Jumapae, Roberto Simental indicó que hay hogares a los que no está llegando el agua porque requieren el sondeo de sus tuberías, pero el agua sí ha estado cayendo en algunos domicilios debido a que decidieron ‘tandear’ el servicio entre la colonia el Roblito e Insurgentes, para que todos puedan acceder al líquido.

Son pruebas que se están haciendo y si nombran a una persona encargada de dar a conocer el problema de cada vecino podrán ir atendiendo, pues cada caso que se tiene es diferente la causa por la que el líquido no está llegando.